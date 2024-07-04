Международная федерация тенниса подтвердила участие семерых россиян на Олимпиаде

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие семерых российских атлетов в одиночном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что в одиночном разряде на соревнованиях выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, а также Диана Шнайдер. Кроме того, в паре с Александровой сыграет Елена Веснина.