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4 июля, 10:37

Международная федерация тенниса подтвердила участие семерых россиян на Олимпиаде

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие семерых российских атлетов в одиночном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что в одиночном разряде на соревнованиях выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, а также Диана Шнайдер. Кроме того, в паре с Александровой сыграет Елена Веснина.

Юная звезда тенниса Андреева сыграет в паре с Медведевым на Олимпиаде
Юная звезда тенниса Андреева сыграет в паре с Медведевым на Олимпиаде

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что к Олимпийским играм допустили всех российских теннисистов, кто отобрался по рейтингу. Однако, по его словам, спортсмен Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова решили пропустить состязание. Не поедет в Париж и Анна Калинская. Также вчера стало известно, что Анастасия Потапова отказалась выступать на Олимпиаде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Александра Мышляева
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