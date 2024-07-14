Алькарас разгромил Джоковича в финале Уимблдона

21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас победил в финале Уимблдона 37-летнего серба Новака Джоковича. Встреча завершилась в трёх сетах 6:2, 6:2, 7:6 (7:4 на тай-брейке).

Испанец выигрывает главный травяной турнир второй год подряд. В 2023 году он также в финале переиграл Джоковича. Алькарас занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) третье место, серб — второе.

Этот титул стал для Алькараса четвёртым на турнирах серии "Большого шлема". Испанец повторил рекорд шведов Бьорна Борга и Матса Виландера, а также немца Бориса Беккера по числу трофеев среди игроков до 22 лет. Также он стал лишь вторым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), кто выиграл свои первые четыре финала. Первым был швейцарец Роджер Федерер.

Также Алькарас стал девятым игроком, кто смог защитить титул Уимблдона, то есть выиграть его два года подряд. Рекорд здесь принадлежит Боргу (четыре победы подряд с 1976 по 1980 год) и Федереру (2003–2007). За победу испанец заработал 3,5 миллиона долларов.