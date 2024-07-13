Названа победительница Уимблдонского турнира по теннису среди женщин
Чешка Крейчикова победила итальянку Паолини в финале Уимблдона
Теннисистка Барбора Крейчикова. Обложка © X / Wimbledon
Финальный матч Уимблдона среди женщин выиграла чешская теннисистка Барбора Крейчикова (32-й номер Женской теннисной ассоциации, WTA). Она обыграла итальянку Жасмин Паолини (седьмая ракетка мира) в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.
Последний розыгрыш финального матча Уимблдона среди женщин. Видео © X / Wimbledon
Крейчиковой 28 лет. Тремя годами ранее она одержала победу в Открытом чемпионате Франции, тогда же стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.
"У меня сейчас нет слов. Невозможно поверить, что всё это произошло. Однозначно это лучший день в моей теннисной карьере и лучший день в моей жизни", — прокомментировала свой успех чешка.
Теннисистка Барбора Крейчикова. Фото © X / Wimbledon
Напомним, 28-летняя Паолини ранее дошла до финала Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах оппонентке из Польши Иге Свёнтек.
Уимблдон — один из четырёх турниров Большого шлема, единственный, который проводится на травяном покрытии. В этом году соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет 63 миллиона долларов. Одержать победу на турнире среди россиянок удавалось экс-первой ракетке мира Марии Шараповой.
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