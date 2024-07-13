Названа победительница Уимблдонского турнира по теннису среди женщин

Финальный матч Уимблдона среди женщин выиграла чешская теннисистка Барбора Крейчикова (32-й номер Женской теннисной ассоциации, WTA). Она обыграла итальянку Жасмин Паолини (седьмая ракетка мира) в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.

Последний розыгрыш финального матча Уимблдона среди женщин. Видео © X / Wimbledon

Крейчиковой 28 лет. Тремя годами ранее она одержала победу в Открытом чемпионате Франции, тогда же стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

"У меня сейчас нет слов. Невозможно поверить, что всё это произошло. Однозначно это лучший день в моей теннисной карьере и лучший день в моей жизни", — прокомментировала свой успех чешка.

Теннисистка Барбора Крейчикова. Фото © X / Wimbledon

Напомним, 28-летняя Паолини ранее дошла до финала Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах оппонентке из Польши Иге Свёнтек.

Уимблдон — один из четырёх турниров Большого шлема, единственный, который проводится на травяном покрытии. В этом году соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет 63 миллиона долларов. Одержать победу на турнире среди россиянок удавалось экс-первой ракетке мира Марии Шараповой.