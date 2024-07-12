Джокович победил Музетти и вновь сыграет в финале Уимблдона с Алькарасом

"Перед турниром я сказал, что не сыграю, если буду чувствовать, что у меня нет шансов пройти далеко. У меня всегда такой настрой. Я просто очень доволен и благодарен команде, которая помогла мне оказаться в моём нынешнем состоянии", — сказал Джокович после матча, комментируя недавнюю операцию на мениске.