Джокович победил Музетти и вновь сыграет в финале Уимблдона с Алькарасом
Новак Джокович. Обложка © ТАСС / AP
В финале Уимблдона второй год подряд сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Это стало известно после завершения полуфинальных встреч.
37-летний Джокович (второй сеяный) оказался сильнее 22-летнего итальянца Лоренцо Музетти (25-й) в трёх сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. Для серба этот финал Уимблдона станет десятым в карьере, он может выиграть 25-й титул "Большого шлема".
"Перед турниром я сказал, что не сыграю, если буду чувствовать, что у меня нет шансов пройти далеко. У меня всегда такой настрой. Я просто очень доволен и благодарен команде, которая помогла мне оказаться в моём нынешнем состоянии", — сказал Джокович после матча, комментируя недавнюю операцию на мениске.
Ранее Алькарас победил россиянина Даниила Медведева. Напомним, что в прошлом году в финале главного травяного турнира мирового тенниса также встречались Джокович и Алькарас. Тогда верх взял молодой испанец в пяти партиях.