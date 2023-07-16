Чемпионом Уимблдона стал 20-летний испанец Карлос Алькарас

Первая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу над занимающим второе место в мировом рейтинге сербом Новаком Джоковичем в финальном матче Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в его пользу.

Испанец выиграл второй турнир Большого шлема в карьере, в 2022 году он победил на Открытом чемпионате США. Лучшим результатом Карлос Алькарас на Уимблдоне был выход в четвёртый круг в 2022 году. Джокович же является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема (23). На его счету семь побед в Уимблдоне.