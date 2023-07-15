Впервые в истории Уимблдон выиграла несеяная теннисистка

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42-я в рейтинге WTA) стала победительницей Уимблдона. В финале турнира она победила Онс Жабёр из Туниса (6-я в рейтинге) в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Для 24-летней Вондроушовой эта победа стала первой на турнирах Большого шлема. Ранее её лучшим результатом был финал "Ролан Гаррос" в 2019 году. Она стала второй представительницей Чехии после Петры Квитовой, кто смог выиграть главный травяной теннисный турнир. В обновлённом варианте рейтинга WTA, который будет опубликован в понедельник, Маркета войдёт в топ-10 лучших теннисисток мира. За победу на Уимблдоне она получит 3,07 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Вондроушова стала первой в истории несеяной теннисисткой, которая выиграла Уимблдон. Систему посева ввели на турнире в 1927 году.