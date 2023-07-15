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15 июля, 14:45

Впервые в истории Уимблдон выиграла несеяная теннисистка

Чешская теннисистка Вондроушова победила туниску Жабёр и выиграла Уимблдон

<p>Маркета Вондроушова. Обложка © ТАСС / AP</p>

Маркета Вондроушова. Обложка © ТАСС / AP

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42-я в рейтинге WTA) стала победительницей Уимблдона. В финале турнира она победила Онс Жабёр из Туниса (6-я в рейтинге) в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Для 24-летней Вондроушовой эта победа стала первой на турнирах Большого шлема. Ранее её лучшим результатом был финал "Ролан Гаррос" в 2019 году. Она стала второй представительницей Чехии после Петры Квитовой, кто смог выиграть главный травяной теннисный турнир. В обновлённом варианте рейтинга WTA, который будет опубликован в понедельник, Маркета войдёт в топ-10 лучших теннисисток мира. За победу на Уимблдоне она получит 3,07 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Вондроушова стала первой в истории несеяной теннисисткой, которая выиграла Уимблдон. Систему посева ввели на турнире в 1927 году.

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Завтра в мужском финале встретятся первая ракетка мира, 20-летний испанец Карлос Алькарас, и 36-летний серб Новак Джокович, который владеет рекордом по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 389.

Никита Никонов
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