Джокович стал первым финалистом Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, обыграв итальянца Янника Синнера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Серб стал первым финалистом турнира.
В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.
А ранее, 12 июля, Медведев обыграл американца Кристофера Юбенкса и впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. До этого лучшим результатом 27-летнего россиянина на турнире был четвёртый круг в 2021 году.
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Getty Images / Patrick Smith