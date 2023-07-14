Джокович стал первым финалистом Уимблдона

В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

А ранее, 12 июля, Медведев обыграл американца Кристофера Юбенкса и впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. До этого лучшим результатом 27-летнего россиянина на турнире был четвёртый круг в 2021 году.