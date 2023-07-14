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14 июля, 17:55

Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев закончил выступление на Уимблдоне. В полуфинале травяного турнира Большого шлема он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Встреча продолжалась один час 52 минуты и закончилась победой Алькараса со счётом 6:3, 6:3: 6:3. Соперник Медведева является первой ракеткой мира и посеян на Уимблдоне под первым номером. Ранее россиянин и испанец встречались дважды. На Уимблдоне-2021 верх взял Медведев, а в марте этого года на хардовом "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе первенствовал Алькарас. Стоит отметить, что полуфинал Уимблдона для россиянина — лучший результат в карьере.

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В финале 20-летняя суперзвезда мирового тенниса сыграет с победителем прошлогоднего турнира и обладателем многочисленных рекордов сербом Новаком Джоковичем. Ранее сегодня он победил итальянца Янника Синнера.

Обложка ©

Getty Images / Mike Hewitt

Никита Никонов
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