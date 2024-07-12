Медведев проиграл Алькарасу и не смог выйти в финал Уимблдона

Теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу и не смог выйти в финал Уимблдона. Если первый сет закончился в пользу россиянина, то далее игра пошла не по плану нашего соотечественника. Полуфинал турнира закончился со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.