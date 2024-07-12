Медведев проиграл Алькарасу и не смог выйти в финал Уимблдона
Даниил Медведев проиграл испанцу Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Даниил Медведев во время матча с Карлосом Алькарасом. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth
Теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу и не смог выйти в финал Уимблдона. Если первый сет закончился в пользу россиянина, то далее игра пошла не по плану нашего соотечественника. Полуфинал турнира закончился со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.
В финале Алькарас сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и сербом Новаком Джоковичем. Стоит отметить, что испанец является действующим победителем Уимблдона.
Напомним, прошлый матч закончился для Даниила Медведева победой. Россиянин встретился с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Игра закончилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.