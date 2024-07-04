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4 июля, 19:28

Карен Хачанов проиграл 220-й ракетке мира во втором круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов уступил французу Кентену Гали во втором круге Уимблдона. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Хачанов является 22-й ракеткой мира, Гали занимает 220-е место в мировом рейтинге.

Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в матче Уимблдона и яростно отшлёпал себя ракеткой
Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в матче Уимблдона и яростно отшлёпал себя ракеткой

Таким образом, в мужской сетке Уимблдона остались двое россиян: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Оба пробились в 1/16 финала.

Ранее Уимблдон покинула молодая звезда российского тенниса Мирра Андреева. В первом круге она уступила чешской теннисистке Бренде Фрухвиртовой.

Обложка ©

atptour / STR / AFP

Артур Лапсаков
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