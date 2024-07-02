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1 июля, 21:16

Мирра Андреева вылетела с Уимблдона, проиграв чешской теннисистке

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BLUMBERG

Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BLUMBERG

В Лондоне в матче первого круга Уимблдона встретились россиянка Мирра Андреева и чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова. В итоге наша соотечественница не смогла выйти во второй круг турнира.

Выступавшая без номера посева чешка победила со счётом 1:6, 6:3, 6:2 и теперь встретится с испанкой Паулой Бадосой. А 17-летняя Андреева, которая занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна под номером 24, выбывает из гонки.

МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву до участия в Олимпиаде в Париже
МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву до участия в Олимпиаде в Париже

Ранее Life.ru писал, что первая ракетка России Даниил Медведев обыграл американского теннисиста Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона. Встреча спортсменов длилась более полутора часов.

Алексей Соловьёв
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