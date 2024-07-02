Мирра Андреева вылетела с Уимблдона, проиграв чешской теннисистке

В Лондоне в матче первого круга Уимблдона встретились россиянка Мирра Андреева и чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова. В итоге наша соотечественница не смогла выйти во второй круг турнира.

Выступавшая без номера посева чешка победила со счётом 1:6, 6:3, 6:2 и теперь встретится с испанкой Паулой Бадосой. А 17-летняя Андреева, которая занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна под номером 24, выбывает из гонки.