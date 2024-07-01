Медведев не оставил шансов американцу и вышел во второй круг Уимблдона-2024

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл американского теннисиста Александра Ковачевича (88-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP) в первом круге Уимблдона в Лондоне. Встреча спортсменов, которая длилась более полутора часов, закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Таким образом, российский теннисист, посеянный под пятым номером, вышел во второй круг травяного турнира Большого шлема. Теперь он встретится с французом Александром Мюллером (102-я ракетка мира), который оказался сильнее своего соотечественника Юго Гастона (71-я) 6:4, 7:6 (7:2 на тай-брейке), 7:6 (7:5). К слову, в прошлом году Медведев дошёл до полуфинала турнира — этот результат стал лучшим в его карьере.

Тем временем другой российский теннисист Павел Котов (53-я ракетка) завершил выступление на Уимблдоне в первом круге. Спортсмен не смог одолеть 40-ю ракетку мира Джордана Томпсона из Австралии. Встреча теннисистов длилась дольше четырёх часов и закончилась со счётом 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6. Котов побеждал после первых двух сетов, но потом проиграл три партии подряд.

Котов впервые играл в основной сетке Уимблдона-2024, в прошлом году спортсмен снялся с квалификации турнира из-за проблем с визой.

В женской сетке Анастасия Павлюченкова победила американку Тейлор Таунсенд, а Дарья Касаткина оказалась сильнее китаянки Чжан Шуай.