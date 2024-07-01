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1 июля, 12:41

Белоруска Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы, её заменит россиянка Андреева

Арина Соболенко. Обложка © TACC / ЕРА / TERESA SUAREZ

Арина Соболенко. Обложка © TACC / ЕРА / TERESA SUAREZ

Третья ракетка мира Арина Соболенко снялась с Уимблдона. Как сообщает пресс-служба турнира, белорусская теннисистка не сыграет из-за травмы плеча.

Сегодня, 1 июля, 26-летняя Соболенко должна была сыграть против американки Эмины Бектас. Белоруску заменит 20-летняя россиянка Эрика Андреева.

Ранее Life.ru сообщал, что Уимблдон вновь вынуждает россиян и белорусов подписать декларации о нейтралитете. В частности, им запрещено выражать поддержку спецоперации (СВО) на Украине в любых формах. К участию в Уимблдоне также не допущены и те, кто получал финансирование от "российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами". В этом году соревнования проходят с 1 по 14 июля в Лондоне.

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Наталья Исакова
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