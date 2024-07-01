Белоруска Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы, её заменит россиянка Андреева

Ранее Life.ru сообщал, что Уимблдон вновь вынуждает россиян и белорусов подписать декларации о нейтралитете. В частности, им запрещено выражать поддержку спецоперации (СВО) на Украине в любых формах. К участию в Уимблдоне также не допущены и те, кто получал финансирование от "российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами". В этом году соревнования проходят с 1 по 14 июля в Лондоне.