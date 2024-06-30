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30 июня, 14:45

"Конкуренция растёт": Джоковичу предрекли скорое завершение карьеры в преддверии Уимблдона

Теннисистка Пивоварова: Новак Джокович может закончить карьеру из-за травмы

Сербский теннисист Новак Джокович. Обложка © ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth

Сербский теннисист Новак Джокович. Обложка © ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова обеспокоена состоянием здоровья 37-летнего Новака Джоковича в преддверии Уимблдона. Первая ракетка мира был вынужден сняться с четвертьфинала "Ролан Гаррос" из-за травмы колена.

"Конечно, печально, что легенда травмируется. Все понимают, что это ещё один шаг к завершению карьеры, потому что организм немолодой, восстанавливаться всё сложнее, а конкуренция только возрастает", — подчеркнула бывшая вторая ракетка мира среди юниоров в беседе с "Газетой.ru".

Пивоварова добавила, что среди игроков топ-уровня наблюдается сильная конкуренция. Отстать от других спортсменов можно даже из-за малейшего замедления в личном прогрессе, отметила теннисистка. По её словам, это сразу сказывается на результатах. Даже когда стоишь на месте — теряешь шансы.

"Джокович в этом плане много пропускает. Постепенно появляется большая разница в уровне между Новаком и топ-игроками", — пояснила Пивоварова.

Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Франции, на его счету три победы на "Ролан Гаррос". Кроме того, спортсмен — бронзовый призёр Олимпийских игр – 2008 в Пекине, первый игрок в истории, побеждавший в одиночном разряде на всех четырёх Больших шлемах и девяти турнирах серии Masters. Также Джокович в 2021 году в седьмой раз стал первой ракеткой мира, побив рекорд американца Пита Сампраса.

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О том, что Новак Джокович отказался от дальнейшего участия в Открытом чемпионате Франции, стало известно 4 июня. Причиной стала травма колена. За несколько дней до этого спортсмен одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло в четвёртом круге "Ролан Гаррос". В первом круге Уимблдона посеянный под вторым номером серб сыграет с 27-летним чехом Витом Копривой (123-я ракетка мира), пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Дарья Нарыкова
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