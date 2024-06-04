Травма колена заставила Новака Джоковича сняться с "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира 37-летний Новак Джокович отказался от дальнейшего участия в Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Причиной стала травма правого колена.

Накануне, в понедельник, легендарный серб одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло в четвёртом круге "Ролан Гаррос". В начале второго сета Джоковичу понадобился медицинский тайм‑аут. Видимо, привести свои дела в порядок до четвертьфинала он не успевает. Теннисист должен был сыграть с 25-летним норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, что Джокович — действующий победитель Открытого чемпионата Франции, в его активе три победы на "Ролан Гаррос". Кроме того, он бронзовый призёр Олимпийских игр – 2008 в Пекине, первый игрок в истории, побеждавший в одиночном разряде на всех четырёх Больших шлемах и девяти турнирах серии Masters. В 2021-м сербский теннисист в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года, превзойдя рекорд американца Пита Сампраса.