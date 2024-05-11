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10 мая, 22:14

Джокович получил травму головы от упавшей бутылки при раздаче автографов в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович получил травму головы после победы во втором раунде теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме. На спортсмена случайно упала бутылка одного из фанатов, когда тот хотел взять у звезды автограф.

Инцидент произошёл после встречи Джоковича с французом Корентеном Муте. По пути в раздевалку серб решил раздать болельщикам автографы, остановившись у трибуны. В этот момент на его голову и рухнула пластиковая бутылка, после чего спортсмен схватился за голову и упал на колени. Изначально произошедшее сочли намеренной агрессией, однако на кадрах с другого ракурса видно, что бутылка просто выпала из кармана рюкзака одного из зрителей.

Бутылка попала в голову сербскому теннисисту Джоковичу на турнире в Риме. Видео © X / José Morgado / The Tennis Letter

"Новак Джокович получил случайную травму во время раздачи автографов зрителям. Он уже получил медицинскую помощь и вернулся в свой отель. Состояние Джоковича удовлетворительное и не вызывает опасений", — успокоили фанатов серба организаторы турнира.

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X / ATP Tour

Илья Пушкарев
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