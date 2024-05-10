Тренер из Дагестана пожизненно дисквалифицирован за избиение юного борца

Инструктор по борьбе Алаудин Атаев пожизненно отстранён от тренерской деятельности за то, что избил ногами своего юного ученика после того, как тот провалился на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы Омара Муртазалиева.

"Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершён нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах", — заявил Муртазалиев.