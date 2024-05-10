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10 мая, 13:46

Тренер из Дагестана пожизненно дисквалифицирован за избиение юного борца

Инструктор по борьбе Алаудин Атаев пожизненно отстранён от тренерской деятельности за то, что избил ногами своего юного ученика после того, как тот провалился на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы Омара Муртазалиева.

"Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершён нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах", — заявил Муртазалиев.

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Ранее в Дагестане учительница избила девочку в школе указкой до сотрясения мозга. Ученица заболталась с одноклассником на уроке, игнорируя все замечания. В итоге педагог ударила школьницу по голове учебником, на что в ответ получила порцию оскорблений от девочки. После этого преподавательница взбесилась и начала избивать семиклассницу указкой, пока палка не переломилась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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