Сотни лучших борцов России примут участие в предолимпийском чемпионате по вольной борьбе
Предолимпийский чемпионат России OLIMPBET по вольной борьбе стартует 30 апреля
Предолимпийский чемпионат России OLIMPBET по вольной борьбе стартует 30 апреля. Обложка © Telegram / Федерация вольной борьбы Москвы
В Подмосковье 30 апреля стартует предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе OLIMPBET среди мужчин и женщин. Он продлится до 4 мая, а участие в нём примут лучшие борцы страны.
Турнир пройдёт на подмосковной "Live-арене", расположенной в Новоивановском. На соревнованиях свыше 500 лучших борцов со всей России поборются за честь представлять нашу страну на Олимпийских играх, которые пройдут в августе в Париже. В мероприятиях примут участие атлеты, которые ранее уже завоёвывали различные титулы. Среди них как обладатели олимпийских медалей, так и золотые медалисты чемпионатов Европы и мира.
"Главные звёзды чемпионата — двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и Европы Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев", — говорится в анонсе к соревнованиям.
Стоит отметить, что организаторы чемпионата сообщили о том, что ждут на нём президента РФ Владимира Путина. По их словам, он бы мог поддержать отечественных спортсменов, перед которыми стоит задача в условиях санкционного давления достойно выступить на Олимпиаде во Франции.
Аккредитация зрителей проводится на портале борцовского сообщества, а регистрация участников — через реестр Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Представители ФСБР также предоставляют на своём сайте подробную информацию о чемпионате.
Ранее Life.ru писал, что в феврале текущего года российский борец Абасгаджи Магомедов заполучил золото чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма. В финальном поединке он одолел спортсмена из Албании Зелимхана Абакарова.