Сотни лучших борцов России примут участие в предолимпийском чемпионате по вольной борьбе

В Подмосковье 30 апреля стартует предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе OLIMPBET среди мужчин и женщин. Он продлится до 4 мая, а участие в нём примут лучшие борцы страны.

Турнир пройдёт на подмосковной "Live-арене", расположенной в Новоивановском. На соревнованиях свыше 500 лучших борцов со всей России поборются за честь представлять нашу страну на Олимпийских играх, которые пройдут в августе в Париже. В мероприятиях примут участие атлеты, которые ранее уже завоёвывали различные титулы. Среди них как обладатели олимпийских медалей, так и золотые медалисты чемпионатов Европы и мира.

"Главные звёзды чемпионата — двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и Европы Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев", — говорится в анонсе к соревнованиям.

Стоит отметить, что организаторы чемпионата сообщили о том, что ждут на нём президента РФ Владимира Путина. По их словам, он бы мог поддержать отечественных спортсменов, перед которыми стоит задача в условиях санкционного давления достойно выступить на Олимпиаде во Франции.

Аккредитация зрителей проводится на портале борцовского сообщества, а регистрация участников — через реестр Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Представители ФСБР также предоставляют на своём сайте подробную информацию о чемпионате.