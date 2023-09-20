Путин поздравил Усманова и Сидакова с победой на ЧМ по вольной борьбе

Президент РФ Владимир Путин поздравил борцов Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с золотыми медалями чемпионата мира по вольной борьбе, проходящего в Белграде. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил, что Усманов блестяще дебютировал на чемпионате мира, "продемонстрировал высокое мастерство и волю к победе, открыл золотой счёт нашей сборной на нынешних соревнованиях". А "отточенная техника, лидерские качества и упорный труд" Сидакова помогли ему в тяжелейшем поединке одолеть сильного соперника и стать трёхкратным чемпионом мира. Российский лидер пожелал спортсменам новых достижений и всего наилучшего.