Путин поздравил Усманова и Сидакова с победой на ЧМ по вольной борьбе
Ахмед Усманов и Заурбек Сидаков. Обложка © Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России
Президент РФ Владимир Путин поздравил борцов Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с золотыми медалями чемпионата мира по вольной борьбе, проходящего в Белграде. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Путин отметил, что Усманов блестяще дебютировал на чемпионате мира, "продемонстрировал высокое мастерство и волю к победе, открыл золотой счёт нашей сборной на нынешних соревнованиях". А "отточенная техника, лидерские качества и упорный труд" Сидакова помогли ему в тяжелейшем поединке одолеть сильного соперника и стать трёхкратным чемпионом мира. Российский лидер пожелал спортсменам новых достижений и всего наилучшего.
Напомним, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов принёс сборной РФ первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. В финале в весовой категории до 79 кг он одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе. Позже Заурбек Сидаков победил американца Кайла Дейка и получил третью золотую медаль ЧМ. Соревнования завершатся 24 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.