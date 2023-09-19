Россиянин Мамедов выиграл бронзовую медаль по вольной борьбе на ЧМ в Белграде
Шамиль Мамедов. Обложка © Wikipedia / Magomedmix91
Российский спортсмен Шамиль Мамедов занял третье место на чемпионате мира по вольной борьбе. Первенство проводится в столице Сербии Белграде.
В борьбе за третье место в категории до 65 килограммов Мамедов одолел иранского спортсмена Рахмана Амузадхалили, их поединок закончился со счётом 8:6 в пользу россиянина. Мамедову 22 года, и это первая в его спортивной карьере медаль на чемпионате мира.
Накануне, 18 сентября, Лайф писал, что российский борец вольного стиля Ахмед Усманов принёс сборной РФ первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. В финале в весовой категории до 79 килограммов он одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе. Его поддержал Заурбек Сидаков, став трёхкратным чемпионом мира.