Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 19:43

Россиянин Мамедов выиграл бронзовую медаль по вольной борьбе на ЧМ в Белграде

<p>Шамиль Мамедов. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Magomedmix91</p>

Шамиль Мамедов. Обложка © Wikipedia / Magomedmix91

Российский спортсмен Шамиль Мамедов занял третье место на чемпионате мира по вольной борьбе. Первенство проводится в столице Сербии Белграде.

В борьбе за третье место в категории до 65 килограммов Мамедов одолел иранского спортсмена Рахмана Амузадхалили, их поединок закончился со счётом 8:6 в пользу россиянина. Мамедову 22 года, и это первая в его спортивной карьере медаль на чемпионате мира.

Русский Танк Садулаев снялся с чемпионата по вольной борьбе после первого за 6 лет поражения

Русский Танк Садулаев снялся с чемпионата по вольной борьбе после первого за 6 лет поражения

Накануне, 18 сентября, Лайф писал, что российский борец вольного стиля Ахмед Усманов принёс сборной РФ первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. В финале в весовой категории до 79 килограммов он одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе. Его поддержал Заурбек Сидаков, став трёхкратным чемпионом мира.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сербия
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров