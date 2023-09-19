Россиянин Мамедов выиграл бронзовую медаль по вольной борьбе на ЧМ в Белграде

В борьбе за третье место в категории до 65 килограммов Мамедов одолел иранского спортсмена Рахмана Амузадхалили, их поединок закончился со счётом 8:6 в пользу россиянина. Мамедову 22 года, и это первая в его спортивной карьере медаль на чемпионате мира.