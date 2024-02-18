Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе
Абасгаджи Магомедов. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDRZEJ LANGE
Российский борец Абасгаджи Магомедов заполучил золото чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма. В финальном поединке он одолел спортсмена из Албании Зелимхана Абакарова. Соревнования прошли в Румынии, в городе Бухаресте.
Сейчас Абасгаджи Магомедову 25 лет, эта победа сделала его двукратным чемпионом Европы. Ранее он одерживал верх на турнире в Варшаве в 2021 году. В том же году россиянин выиграл мировое первенство.
Также российский спортсмен Имам Ганишов, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, одолел представителя Венгрии Мурада Курамагомедова в поединке за бронзу. Наши соотечественники во время чемпионата выступали в нейтральном статусе.
Ранее Life.ru рассказывал, что боец Мовсар Евлоев выиграл восьмой бой в промоушене UFC подряд. Российский боец победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто. Евлоев не смог нокаутировать оппонента, бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судейской бригады.