Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец Абасгаджи Магомедов заполучил золото чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма. В финальном поединке он одолел спортсмена из Албании Зелимхана Абакарова. Соревнования прошли в Румынии, в городе Бухаресте.

Сейчас Абасгаджи Магомедову 25 лет, эта победа сделала его двукратным чемпионом Европы. Ранее он одерживал верх на турнире в Варшаве в 2021 году. В том же году россиянин выиграл мировое первенство.

Также российский спортсмен Имам Ганишов, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, одолел представителя Венгрии Мурада Курамагомедова в поединке за бронзу. Наши соотечественники во время чемпионата выступали в нейтральном статусе.