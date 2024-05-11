Джокович раздавал автографы в шлеме после удара бутылкой по голове от фаната 11 мая, 15:05 Новак Джокович вышел к фанатам в шлеме. Обложка © Х / Doble Falta

Сербский теннисист Новак Джокович вышел к поклонникам раздавать автографы в велосипедном шлеме после того, как 10 мая он случайно получил бутылкой по голове от одного из зрителей на трибунах. Кадры с турнира серии "Мастерс" в Риме появились в Сети.

Новак Джокович вышел к фанатам в шлеме. Видео © Х / Doble Falta

Джокович нацепил шлем поверх кепки и, улыбаясь, направился к фанатам, которые оценили юмор спортсмена и поприветствовали его одобрительными возгласами. Теннисист не стал раздувать скандал из-за инцидента с бутылкой, сказав, что произошедшее было неприятной случайностью. Джокович в шлеме в очередной раз доказал, что самоирония — его сильная сторона.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович получил травму головы после победы во втором раунде теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме. На спортсмена случайно упала бутылка одного из фанатов, когда тот хотел взять у звезды автограф.

Авторы Татьяна Миссуми