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Регион
24 июня, 15:12

Уимблдон вновь вынуждает теннисистов-россиян подписать декларации о нейтралитете

Российские и белорусские теннисисты, планирующие выступить на Уимблдоне-2024, будут допущены к участию в турнире только после подписания декларации о нейтралитете. Об этом сообщили в пресс-службе организатора соревнований.

"Теннисисты из РФ и Белоруссии для участия в турнире в прошлом году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договорённости", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Уимблдонского турнира.

В этом году соревнования пройдут с 1 по 14 июля. В прошлом году спортсмены из РФ и Белоруссии также допускались до соревнований лишь в случае подписания декларации о нейтралитете. В частности, им было запрещено выражать поддержку спецоперации (СВО) на Украине в любых формах. К участию в Уимблдоне не были допущены и те, кто получал финансирование от "российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами".

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является испанец Карлос Алькарас. В финале турнира 2023 года он победил Новака Джоковича. Недавно Алькарас выиграл третий турнир Большого шлема, ему покорился "Ролан Гаррос".

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Бывший российский теннисист назвал хорошими шансы соотечественников на Уимблдоне
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Freepik

Наталья Исакова
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