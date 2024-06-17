Бывший российский теннисист назвал хорошими шансы соотечественников на Уимблдоне

У российских теннисистов есть шанс хорошо выступить на Уимблдоне в этом году. Об этом "Газете.ru" рассказал бывшая экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"На мой взгляд, если физически все будут здоровы, то смогут показать хороший результат. Трава сейчас не такая быстрая, как раньше. Посмотрим, какая трава на Уимблдоне будет в этом году, посмотрим на сетку и дальше уже будем делиться ожиданиями. Очень много будет зависеть от жеребьёвки", — заявил Ольховский.

На прошлом турнире Даниил Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимлдона, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Роман Сафиуллин выбыл в четвертьфинале, уступив итальянцу Яннику Синнеру, а Андрей Рублёв также в четвертьфинале проиграл сербу Новаку Джоковичу. Турнир 2024 года стартует 1 июля и продлится до 14 июля.