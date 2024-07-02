Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в матче Уимблдона и яростно отшлёпал себя ракеткой

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире под шестым номером, проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье в матче первого раунда Уимблдона. Встреча длительностью 2 часа 59 минут прошла в Лондоне и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу южноамериканца.

Андрей Рублёв бьёт себя ракеткой в ходе матча с Франсиско Комесанье в первом круге Уимблдона. Видео © TSN

Аргентинец занимает 122-ю строчку в мировом рейтинге, а наш соотечественник — шестую. К слову, на неудачи на корте он отреагировал эмоционально, в своей манере: начал яростно бить ракеткой по ноге, что вызвало удивление комментаторов и зрителей.