Медведев разгромил первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
Теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинальном матче Уимблдона, разгромив в схватке итальянского соперника Янника Синнеру.
Турнир проходит в Лондоне. Встреча россиянина и итальянца завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу нашего соотечественника, который был посеян под пятым номером. Его соперник имел первый номер посева. В начале третьего сета он попросил о перерыве, потому что почувствовал себя плохо. Ему пошли навстречу и объявили тайм-аут, который продлился более 10 минут.
Примечательно, что это уже вторая победа Медведева в полуфинале Уимблдона. Ожидается, что в следующий раз он схлестнётся на корте с испанцем Карлосом Алькарасом (3-й номер посева) и американцем Томми Полом (12) — смотря, кто из них выиграет матч.
Напомним, в третьем круге Уимблдона Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа (41-я ракетка мира), матч завершился в четырёх сетах 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3 на тай-брейке). А в четвёртом круге спортсмен вышел на корт побороться с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Россиянин проиграл три первых гейма, но потом отыгрался и взял пять геймов подряд, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы из‑за травмы.