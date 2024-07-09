Медведев разгромил первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинальном матче Уимблдона, разгромив в схватке итальянского соперника Янника Синнеру.

Турнир проходит в Лондоне. Встреча россиянина и итальянца завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу нашего соотечественника, который был посеян под пятым номером. Его соперник имел первый номер посева. В начале третьего сета он попросил о перерыве, потому что почувствовал себя плохо. Ему пошли навстречу и объявили тайм-аут, который продлился более 10 минут.

Примечательно, что это уже вторая победа Медведева в полуфинале Уимблдона. Ожидается, что в следующий раз он схлестнётся на корте с испанцем Карлосом Алькарасом (3-й номер посева) и американцем Томми Полом (12) — смотря, кто из них выиграет матч.