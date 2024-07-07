Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
Медведев вышел в 1/4 Уимблдона, его соперник Димитров снялся из-за травмы
Даниил Медведев. Обложка © TACC / AP / Alberto Pezzali
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
В четвёртом круге Медведев, посеянный под пятым номером, играл с болгарским теннисистом Григором Димитровым (10-й сеяный). Россиянин проиграл три первых гейма, но вскоре отыгрался и взял пять геймов подряд, после чего Димитров отказался от продолжения борьбы из‑за травмы.
За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.
Ранее Life.ru сообщал, что первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла в третьем круге Уимблдона Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась два часа.