Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

В четвёртом круге Медведев, посеянный под пятым номером, играл с болгарским теннисистом Григором Димитровым (10-й сеяный). Россиянин проиграл три первых гейма, но вскоре отыгрался и взял пять геймов подряд, после чего Димитров отказался от продолжения борьбы из‑за травмы.

За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.