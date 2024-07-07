Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 18:36

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона

Медведев вышел в 1/4 Уимблдона, его соперник Димитров снялся из-за травмы

Даниил Медведев. Обложка © TACC / AP / Alberto Pezzali

Даниил Медведев. Обложка © TACC / AP / Alberto Pezzali

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

В четвёртом круге Медведев, посеянный под пятым номером, играл с болгарским теннисистом Григором Димитровым (10-й сеяный). Россиянин проиграл три первых гейма, но вскоре отыгрался и взял пять геймов подряд, после чего Димитров отказался от продолжения борьбы из‑за травмы.

За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Ранее Life.ru сообщал, что первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла в третьем круге Уимблдона Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась два часа.

Мирра Андреева вылетела с Уимблдона, проиграв чешской теннисистке
Мирра Андреева вылетела с Уимблдона, проиграв чешской теннисистке
Наталья Исакова
  • Новости
  • Даниил Медведев
  • Теннис
  • уимблдон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров