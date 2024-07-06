Уроженка Москвы выбила с Уимблдона первую ракетку мира
Первая ракетка мира Свёнтек проиграла Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона
Юлия Путинцева. Обложка © ТАСС / Zuma
24-летняя первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла в третьем круге Уимблдона Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. Уроженка Москвы, занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), взяла верх в трёх сетах: 3:6, 6:1, 6:2.
Лучшие моменты матча между Юлией Путинцевой и Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024. Видео © YouTube / Wimbledon
Таким образом, 29-летняя Путинцева прервала серию из 21-й победы Свёнтек подряд. Предыдущий раз полячка проигрывала 20 апреля. Примечательно, что это произошло на грунтовом турнире в Штутгарте в матче с другой казахстанской теннисисткой, которая ранее выступала за Россию, — Еленой Рыбакиной. В следующем круге Уимблдона Путинцева сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (13-й номер посева).
"Ощущения отличные, просто замечательные. Не знаю, я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро и не давать ей времени. У меня получилось — в этом и причина. Во время игры думала о том, что я уже обыгрывала первую ракетку мира на траве (японку Наоми Осаку в Бирмингеме в 2019 году. — Прим. Life.ru). Думаю, так было суждено", — отметила Путинцева после победы.
Ранее Life.ru писал, что первая ракетка России Даниил Медведев успешно миновал барьер третьего круга, победив немца Яна-Леннарда Штруффа. Его следующим соперником станет болгарин Григор Димитров.