Уроженка Москвы выбила с Уимблдона первую ракетку мира

Таким образом, 29-летняя Путинцева прервала серию из 21-й победы Свёнтек подряд. Предыдущий раз полячка проигрывала 20 апреля. Примечательно, что это произошло на грунтовом турнире в Штутгарте в матче с другой казахстанской теннисисткой, которая ранее выступала за Россию, — Еленой Рыбакиной. В следующем круге Уимблдона Путинцева сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (13-й номер посева).

"Ощущения отличные, просто замечательные. Не знаю, я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро и не давать ей времени. У меня получилось — в этом и причина. Во время игры думала о том, что я уже обыгрывала первую ракетку мира на траве (японку Наоми Осаку в Бирмингеме в 2019 году. — Прим. Life.ru). Думаю, так было суждено", — отметила Путинцева после победы.