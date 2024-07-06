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6 июля, 19:24

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Уимблдона, победив немца Штруффа

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP

Российский теннисист Даниил Медведев (пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP) победил немца Яна-Леннарда Штруффа (41-я ракетка мира) в третьем круге Уимблдона. Матч завершился в четырёх сетах 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3 на тай-брейке).

В четвёртом круге соперником россиянина будет болгарин Григор Димитров (10-й номер). Ещё один спортсмен из РФ Роман Сафиуллин (44-й) уступил французу Артюру Фису (34-й) 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

В женской сетке сегодня произошло российское противостояние: посеянная под номером 17 Анна Калинская оказались сильнее посеянной 15-й Людмилы Самсоновой 7:6 (7:4), 6:2. В 1/8 финала её ждёт матч против бывшей соотечественницы Елены Рыбакиной (посеяна 4-й), ныне представляющей Казахстан.

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Ранее Life.ru писал, что Карен Хачанов проиграл французу Кентену Гали во втором круге Уимблдона. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Никита Никонов
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