Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Уимблдона, победив немца Штруффа

Российский теннисист Даниил Медведев (пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP) победил немца Яна-Леннарда Штруффа (41-я ракетка мира) в третьем круге Уимблдона. Матч завершился в четырёх сетах 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3 на тай-брейке).

В четвёртом круге соперником россиянина будет болгарин Григор Димитров (10-й номер). Ещё один спортсмен из РФ Роман Сафиуллин (44-й) уступил французу Артюру Фису (34-й) 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

В женской сетке сегодня произошло российское противостояние: посеянная под номером 17 Анна Калинская оказались сильнее посеянной 15-й Людмилы Самсоновой 7:6 (7:4), 6:2. В 1/8 финала её ждёт матч против бывшей соотечественницы Елены Рыбакиной (посеяна 4-й), ныне представляющей Казахстан.