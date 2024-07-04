"Это моё большое желание": Новак Джокович поделился сокровенной мечтой о России

Вторая ракетка мира Новак Джокович поделился своим сокровенным желанием. В интервью изданию Politika сербский теннисист признался, что очень хотел бы освоить русский язык.

"Надеюсь, что он придёт ко мне немного быстрее, учитывая славянские корни между нашими языками. Это моё большое желание", — рассказал титулованный спортсмен.

По словам Джоковича, любовь к изучению других языков ему привил теннис, который связан с постоянными разъездами и путешествиями. Интерес бывший лидер рейтинга ATP питает и к китайскому языку, но его освоение требует гораздо больше времени.