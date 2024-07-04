"Это моё большое желание": Новак Джокович поделился сокровенной мечтой о России
Сербский теннисист Новак Джокович планирует изучить русский язык
Новак Джокович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / djokernole
Вторая ракетка мира Новак Джокович поделился своим сокровенным желанием. В интервью изданию Politika сербский теннисист признался, что очень хотел бы освоить русский язык.
"Надеюсь, что он придёт ко мне немного быстрее, учитывая славянские корни между нашими языками. Это моё большое желание", — рассказал титулованный спортсмен.
По словам Джоковича, любовь к изучению других языков ему привил теннис, который связан с постоянными разъездами и путешествиями. Интерес бывший лидер рейтинга ATP питает и к китайскому языку, но его освоение требует гораздо больше времени.
На русский язык недавно внезапно перешла и американская рок-группа Metallica. Музыкальный коллектив анонсировал концерт в игре Fortnite афишей на кириллице, чем удивил своих фанатов.