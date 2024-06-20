"Рёв, драйв, рок": Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке и взбесила русофобов
Рок-группа Metallica анонсировала концерт в Fortnite афишей на русском языке
Группа Metallica. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / metallica
Музыкальная рок-группа Metallica анонсировала интерактивный концерт в игре Fortnite со словами на русском языке. Афиша, которая появилась в соцсетях коллектива, вызвала шквал бурных эмоций и негодований фанатов.
Афиша к концерту Metallica на русском языке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Metallica
Пользователи Facebook* в комментариях к анонсу поспешили оставить русофобские хэштеги. Многие назвали позором для группы использование русского языка в афише, на которой написано "Metallica: Рёв. Драйв. Рок".
Комментарии к посту с афишей Metallica на русском языке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Metallica
"Жалкие", "Не ожидал такого от вас, ребята", "По-русски? Издеваетесь?" — написали фанаты.
Однако в комментариях также было много хороших слов, где анонс сочли "отличным". По словам пользователей, недовольство в основном выразили жители Украины. После волны критики афишу решили не удалять. Metallica пока не дала никаких комментариев по этой ситуации.
А ранее Life.ru рассказывал, что украинцы обрушились с критикой на певца Монатика за видео с военкомами. В Сети появились кадры "слишком нежного" общения представителей власти с артистом. Комментаторы возмутились, что на фронт отправляют только рядовых граждан, а в стране действуют двойные стандарты.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.