"Рёв, драйв, рок": Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке и взбесила русофобов

Музыкальная рок-группа Metallica анонсировала интерактивный концерт в игре Fortnite со словами на русском языке. Афиша, которая появилась в соцсетях коллектива, вызвала шквал бурных эмоций и негодований фанатов.

Афиша к концерту Metallica на русском языке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Metallica

Пользователи Facebook* в комментариях к анонсу поспешили оставить русофобские хэштеги. Многие назвали позором для группы использование русского языка в афише, на которой написано "Metallica: Рёв. Драйв. Рок".

Комментарии к посту с афишей Metallica на русском языке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Metallica

"Жалкие", "Не ожидал такого от вас, ребята", "По-русски? Издеваетесь?" — написали фанаты.

Однако в комментариях также было много хороших слов, где анонс сочли "отличным". По словам пользователей, недовольство в основном выразили жители Украины. После волны критики афишу решили не удалять. Metallica пока не дала никаких комментариев по этой ситуации.

А ранее Life.ru рассказывал, что украинцы обрушились с критикой на певца Монатика за видео с военкомами. В Сети появились кадры "слишком нежного" общения представителей власти с артистом. Комментаторы возмутились, что на фронт отправляют только рядовых граждан, а в стране действуют двойные стандарты.