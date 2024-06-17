ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 23:47

В Одессе авторы тренинга отказались переходить на украинский язык назло русофобам

Языковой омбудсмен Украины пообещал наказать авторов русскоязычного тренинга

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь отреагировал на скандальное видео с бизнес-тренинга в Одессе, где спикер отказался переходить с русского языка на украинский. Омбудсмен пообещал ребятам суровую реакцию.

На кадрах с мероприятия запечатлён лектор, который рассказывает участникам встречи об азах личностного роста на фоне презентации на украинском языке. Сам же спикер сделал выбор в пользу русского языка, чем рассердил одну из девушек. Она потребовала перейти на "державну мову", на что в первый раз получила отказ, а во второй — требование покинуть зал. Автор же тренинга в это время лишь срывал овации.

В Одессе авторы тренинга отказались переходить на украинский язык. Видео © Telegram / Политика Страны

По словам Креминя, организаторы мероприятия нарушили сразу несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса Украины. Теперь ими займутся правоохранительные органы, пригрозил чиновник.

"Реакция будет жёсткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины", — написал он в соцсетях.

Зеленский сделал заявление на русском
Зеленский сделал заявление на русском

А недавно на язык РФ был вынужден перейти и отставной генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос. Он не смог подобрать подходящих слов в родном языке, чтобы описать бедственное положение ВСУ под Харьковом, и выругался на русском.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров