В Одессе авторы тренинга отказались переходить на украинский язык назло русофобам

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь отреагировал на скандальное видео с бизнес-тренинга в Одессе, где спикер отказался переходить с русского языка на украинский. Омбудсмен пообещал ребятам суровую реакцию.

На кадрах с мероприятия запечатлён лектор, который рассказывает участникам встречи об азах личностного роста на фоне презентации на украинском языке. Сам же спикер сделал выбор в пользу русского языка, чем рассердил одну из девушек. Она потребовала перейти на "державну мову", на что в первый раз получила отказ, а во второй — требование покинуть зал. Автор же тренинга в это время лишь срывал овации.

В Одессе авторы тренинга отказались переходить на украинский язык. Видео © Telegram / Политика Страны

По словам Креминя, организаторы мероприятия нарушили сразу несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса Украины. Теперь ими займутся правоохранительные органы, пригрозил чиновник.

"Реакция будет жёсткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины", — написал он в соцсетях.