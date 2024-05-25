Зеленский сделал заявление на русском

Владимир Зеленский в беседе с журналистами из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана заявил, что выступает против притеснения СМИ, но при этом поддерживает блокировку вещания российских телеканалов. Примечательно, что он провёл интервью полностью на русском языке.

"Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о вещании российских СМИ в странах Средней Азии.

Также он отметил, что его "не сильно беспокоит" обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая.