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Регион
25 мая, 11:54

Зеленский сделал заявление на русском

Зеленский на русском языке выступил за блокировку российских телеканалов

Владимир Зеленский в беседе с журналистами из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана заявил, что выступает против притеснения СМИ, но при этом поддерживает блокировку вещания российских телеканалов. Примечательно, что он провёл интервью полностью на русском языке.

"Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о вещании российских СМИ в странах Средней Азии.

Также он отметил, что его "не сильно беспокоит" обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая.

Кстати, в конце 2023 года в ходе пресс-конференции иностранный журналист задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке. В ответ тот потребовал переводчика, заявив, что он необходим из-за сильно "изменившейся" жизни.

Злость, отчаяние, гнев: Зеленский теряет самообладание
Злость, отчаяние, гнев: Зеленский теряет самообладание

Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Накануне Владимир Путин сказал, что легитимность Зеленского "закончилась".

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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