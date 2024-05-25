Зеленский сделал заявление на русском
Зеленский на русском языке выступил за блокировку российских телеканалов
Владимир Зеленский в беседе с журналистами из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана заявил, что выступает против притеснения СМИ, но при этом поддерживает блокировку вещания российских телеканалов. Примечательно, что он провёл интервью полностью на русском языке.
"Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о вещании российских СМИ в странах Средней Азии.
Также он отметил, что его "не сильно беспокоит" обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая.
Кстати, в конце 2023 года в ходе пресс-конференции иностранный журналист задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке. В ответ тот потребовал переводчика, заявив, что он необходим из-за сильно "изменившейся" жизни.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Накануне Владимир Путин сказал, что легитимность Зеленского "закончилась".
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