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23 мая, 18:39

Злость, отчаяние, гнев: Зеленский теряет самообладание

Политолог Меркурис: Зеленский гневно срывается на генералов из-за бедствия ВСУ

Владимир Зеленский утратил способность контролировать эмоции на фоне бедственного положения украинских войск. Политика охватывает злость, которую он вымещает на собственных генералах, заявил в своём блоге британский эксперт Александр Меркурис.

Политолог напомнил, что ВСУ продолжают отступать на всей линии соприкосновения под натиском Вооружённых сил России. Под контроль последних переходит всё больше и больше стратегических объектов. Происходящее вынуждает бывшего комедианта всерьёз беспокоиться о себе.

"Зеленский становится всё более и более озлобленным, всё более отчаивающимся, выплёскивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят ещё более иррациональными", — считает Меркурис.

Зеленский кричит на своих генералов из страха, что те скрывают от него правду
Зеленский кричит на своих генералов из страха, что те скрывают от него правду

Ситуация для Зеленского обостряется тем, что 20 мая истёк срок его президентских полномочий. Однако политик заблаговременно подготовил почву, запретив выборы во время боевых действий. На Капитолийском холме уверены: именно с этого момента отставной актёр стал настоящим диктатором.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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