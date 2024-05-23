Злость, отчаяние, гнев: Зеленский теряет самообладание
Политолог Меркурис: Зеленский гневно срывается на генералов из-за бедствия ВСУ
Владимир Зеленский утратил способность контролировать эмоции на фоне бедственного положения украинских войск. Политика охватывает злость, которую он вымещает на собственных генералах, заявил в своём блоге британский эксперт Александр Меркурис.
Политолог напомнил, что ВСУ продолжают отступать на всей линии соприкосновения под натиском Вооружённых сил России. Под контроль последних переходит всё больше и больше стратегических объектов. Происходящее вынуждает бывшего комедианта всерьёз беспокоиться о себе.
"Зеленский становится всё более и более озлобленным, всё более отчаивающимся, выплёскивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят ещё более иррациональными", — считает Меркурис.
Ситуация для Зеленского обостряется тем, что 20 мая истёк срок его президентских полномочий. Однако политик заблаговременно подготовил почву, запретив выборы во время боевых действий. На Капитолийском холме уверены: именно с этого момента отставной актёр стал настоящим диктатором.
Flickr / President Of Ukraine