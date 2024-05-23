Владимир Зеленский утратил способность контролировать эмоции на фоне бедственного положения украинских войск. Политика охватывает злость, которую он вымещает на собственных генералах, заявил в своём блоге британский эксперт Александр Меркурис.

Политолог напомнил, что ВСУ продолжают отступать на всей линии соприкосновения под натиском Вооружённых сил России. Под контроль последних переходит всё больше и больше стратегических объектов. Происходящее вынуждает бывшего комедианта всерьёз беспокоиться о себе.