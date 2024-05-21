В Конгрессе США признали Зеленского диктатором из-за отмены выборов
Конгрессвумен Грин: Срок полномочий Зеленского истёк, он для Украины диктатор
Владимир Зеленский превратился в диктатора, поскольку отменил выборы после истечения срока своих полномочий. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Зеленский для Украины теперь диктатор: срок его полномочий официально истёк вчера, и он отменил выборы", — написала конгрессвумен в соцсети Х.
По её мнению, нельзя принуждать американских налогоплательщиков перечислять киевскому режиму по миллиарду долларов ежемесячно, помогая в конфликте, где ВСУ не смогут победить.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского, в должность должен был вступить новый избранный глава государства. Однако этого не случилось: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь назвал Зеленского военной целью, но разрешил ему подписать акт о капитуляции.
Shutterstock / FOTODOM