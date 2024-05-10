"И по печени дубинками не били?": Украинцы захейтили певца Монатика за видео с военкомами Певец Монатик попал под проверку украинских военкомов в центре Киева 10 мая, 13:20 Монатик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monatik_official

В Киеве сотрудники военкомата остановили на улице украинского певца Дмитрия Монатика (Монатик) для проверки документов. В Сети появилось видео "слишком нежного" общения представителей власти с артистом. Пользователи возмутились, что отправляют на фронт только рядовых граждан.

Военкомы остановили Монатика в Киеве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monatik_official

"Да, это правда. Представители ТЦК (военкомат на Украине. — Прим. Life.ru) действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили, обновил ли я данные, и попросили на проверку военный билет. На воинском учёте стою. Данные обновил", — оправдался артист в соцсети.

Он добавил, что его не первый раз проверяют и каждый раз отпускают. В комментариях на Монатика обрушился град критики. Ему напомнили, что военкомы "запаковывают в бус обычных ребят" и сразу отправляют в ряды ВСУ. Фанаты пришли в ярость, что в стране существуют такие двойные стандарты.

"А можете, пожалуйста, объяснить, как после обновления данных вас не мобилизовали? Почему другие пригодны к военной службе, а вас отпустили?" — написал один из пользователей.

Другой иронично поинтересовался: "И по печени дубинками не били? И баллончиком в глаза не фукнули?" А кто-то язвительно заметил, что с простыми украинцами военкомы себя так не ведут, а у Монатика, видимо, есть связи или взятки помогают откосить от армии. Ещё один комментатор добавил, что скоро можно будет увидеть, как певец с экрана телевизора агитирует мужчин идти служить в ВСУ.

Напомним, на Украине продолжается жёсткая мобилизация. Мужчин хватают на улице, заставляют подписывать документы о добровольной отправке на фронт, в том числе под призыв попадают инвалиды и лица с психическими отклонениями. Избежать участи "пушечного мяса" могут немногие. Так, украинские военкомы задержали молодого человека на блокпосте в Закарпатской области, избили и выбросили в лесу у границы со Словакией.

Авторы Татьяна Миссуми