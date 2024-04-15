На Украине военкомы мурыжили парня несколько часов, а после выкинули в лесу

Украинские военкомы задержали молодого человека на блокпосте в Закарпатской области и выбросили его у границы со Словакией. Об очередном беспределе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) сообщает "Страна.ua".

"Жительница Львова рассказала, что её парня задержали сотрудники ТЦК на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы", — пишет издание.

Со слов украинки, они ехали на машине компанией и их остановили для проверки документов сотрудники ТЦК. Бойфренда девушки сразу же увезли в Мукачевский военкомат, где его продержали несколько часов, а после вывезли в лес и бросили в 200 метрах от границы со Словакией, причём там даже не ловила сотовая связь. Там молодого человека задержали пограничники, и теперь ему грозит штраф за якобы попытку незаконно пересечь госграницу.