На Украине военкомы мурыжили парня несколько часов, а после выкинули в лесу
"Страна.ua": В Закарпатье военкомы задержали мужчину и бросили в лесу
Украинские военкомы задержали молодого человека на блокпосте в Закарпатской области и выбросили его у границы со Словакией. Об очередном беспределе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) сообщает "Страна.ua".
"Жительница Львова рассказала, что её парня задержали сотрудники ТЦК на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы", — пишет издание.
Со слов украинки, они ехали на машине компанией и их остановили для проверки документов сотрудники ТЦК. Бойфренда девушки сразу же увезли в Мукачевский военкомат, где его продержали несколько часов, а после вывезли в лес и бросили в 200 метрах от границы со Словакией, причём там даже не ловила сотовая связь. Там молодого человека задержали пограничники, и теперь ему грозит штраф за якобы попытку незаконно пересечь госграницу.
А ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать 14-летнего сироту. Парня затащили в микроавтобус и приставили к его голове автомат. Как только военкомы узнали его возраст, они сразу же высадили парня на дороге. Ребёнку в итоге пришлось идти до дома около двух часов. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Ранее Владимир Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А также там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новый закон о мобилизации окончательно превратит граждан в крепостных.