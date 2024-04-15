Азаров: На Украине сотрудники военкоматов начали применять оружие

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) начали применять оружие при мобилизации граждан страны. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"ТЦК (аналог российского военкомата. — Прим. Life.ru) на Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности", — сказал он.

Один из таких случаев, указал политик, произошёл в Запорожской области. Так, мужчина по имени Антон возвращался в село Богдан, на блокпосту его автомобиль остановили для проверки документов и хотели сразу же мобилизовать. Несмотря на то что по закону украинцу положена бронь из-за гибели на фронте родственника, сотрудники ТЦК всё равно начали заталкивать его в свою машину и даже вызвали подкрепление.

Мужчина смог вырваться и сразу побежал в сторону леса. По нему открыли огонь, ранив в руку и ногу. Отец Антона уверен, что правоохранители не дадут "хода" делу, предпочтя "замять" его.

"Киевский режим покрывает друг друга, а ТЦК дана полная свобода действий, и они уготовили всем украинским мужчинам незавидную судьбу — могилизация, окопы и мясорубка", — добавил Азаров.