Азаров: На Украине сотрудники военкоматов начали применять оружие
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) начали применять оружие при мобилизации граждан страны. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
"ТЦК (аналог российского военкомата. — Прим. Life.ru) на Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности", — сказал он.
Один из таких случаев, указал политик, произошёл в Запорожской области. Так, мужчина по имени Антон возвращался в село Богдан, на блокпосту его автомобиль остановили для проверки документов и хотели сразу же мобилизовать. Несмотря на то что по закону украинцу положена бронь из-за гибели на фронте родственника, сотрудники ТЦК всё равно начали заталкивать его в свою машину и даже вызвали подкрепление.
Мужчина смог вырваться и сразу побежал в сторону леса. По нему открыли огонь, ранив в руку и ногу. Отец Антона уверен, что правоохранители не дадут "хода" делу, предпочтя "замять" его.
"Киевский режим покрывает друг друга, а ТЦК дана полная свобода действий, и они уготовили всем украинским мужчинам незавидную судьбу — могилизация, окопы и мясорубка", — добавил Азаров.
Ранее сотрудники ТЦК попытались мобилизовать 14-летнего сироту. Парня затащили в микроавтобус и приставили к его голове автомат. Военные отпустили его, лишь услышав про возраст. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Ранее Владимир Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А также там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новый закон о мобилизации окончательно превратит граждан в крепостных.
Shuttertock / FOTODOM