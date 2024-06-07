У иностранцев "кипят" мозги: 6 непереводимых на другой язык русских слов

В русском языке есть много сложных слов, которые почти невозможно перевести на другой язык. Если и сделать это, то иностранец всё равно не поймёт значения. Оно настолько непростое, что его придётся объяснять полчаса. Какие сложные русские слова вызовут у любого иностранца "сдвиг по фазе"?

1. "Авось"

Сложное русское слово "авось" означает, что человек справится с задачей только благодаря удаче, а сам усилий прикладывать не будет. Фото © Pichold.ru

Одно из самых сложных слов русского языка имеет крайне специфическое значение. Обычно используется в следующем контексте — "Авось повезёт". Человек, произносящий эту фразу, имеет в виду, что справится с задачей, только если к нему будет благосклонна фортуна.

Также русское слово используется и в другом контексте. Например, есть фраза "Надеяться на авось". Тут имеется в виду выполнять определённую задачу "на удачу", чрезмерно не стараясь. Формулировка используется в различных пословицах, а также поговорках. Альтернативы ей нет ни в одном другом языке мира.

2. "Тыкать"

Одно из самых сложных слов в русском языке для иностранцев используется в следующем контексте: "Не тыкай мне". Имеется в виду, что человек обращается к другому, произнося слово "ты", хотя по правилам вести диалог можно в данный момент на "вы". Эта форма весьма уничижительная и считается проявлением неуважения.

Русское слово "тыкать" не имеет аналогов в других языках. Например, в английском тоже можно сказать — Don't address me as you, но это будет совсем не то, что в русском. С иностранного языка такая фраза переводится как "Не обращайся ко мне на "ты". Слова "youкать" в английском, естественно, нет.

3. "Душа"

Слово "душа" в том контексте, в котором его используют русскоговорящие люди, непереводимо на многие языки. Например, англичане сходят с ума, когда произносится фраза "Россия — щедрая душа". Фото © Russkaja-skazka.ru

Как ни странно, но аналога слову "душа" в других языках тоже нет. Под ним в русском языке подразумевается не только "духовная внутренность" человека, но и уникальный характер россиян. Безусловно, в английском есть слово soul, но говорящие на нём люди под этим словом подразумевают "дух". В других языках перевод примерно такой же.

К тому же в русском языке слово "душа" имеет разные значения. Например, есть такая фраза: "Россия — щедрая душа". Она ломает голову многим иностранцам. Ведь под фразой подразумевается, что у всех жителей нашей страны сильный дух и стойкий характер.

4. "Пошлость"

Иностранцы шокированы и этим русским словом. Дело в том, что у него есть сразу несколько значений. В первом случае таким прилагательным могут охарактеризовать шутку 18+. Во втором им называют что-то безвкусное, вульгарное. Чтобы иностранец понял значение слова, придётся сильно постараться.

5. "Подвиг"

Под русским словом "подвиг" подразумевается, что человек бескорыстно совершил героический поступок. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Ещё одна загадка для заморских гостей — что такое "подвиг". В нашей стране под ним подразумевается некий героический поступок, который был совершён в тяжелейших условиях, и цели удалось добиться. Причём зачастую бескорыстно.

"Подвиг" считается одним из самых сложных русских слов, потому что в английском не имеет аналогов. Там говорят либо feat, либо achievement ("достижение"). Но эти слова используются совсем в другом контексте. Подразумевается, что был совершён определённый простой поступок, без проявления героизма.

6. "Бытие"

Другое слово — "бытие" — в русском языке обозначает то, как и чем живёт человек. Фото © Russkaja-skazka.ru

Ещё одним словом для иностранцев, ломающим логику, считается "бытие". Англичане переводят его как being — просто "быть, существовать". В России бытием называют некое философское понятие — то, как и чем живёт человек.