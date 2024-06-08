Польская теннисистка Ига Свёнтек в третий раз подряд выиграла "Ролан Гаррос"

Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла итальянку Жасмин Паолини в финальном матче Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Встреча, которая продолжалась 1 час и девять минут, завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. В мировом рейтинге Свёнтек в настоящее время занимает первое место, Паолини — 12.

Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции в четвёртый раз. До этого она одерживала победу на "Ролан Гаррос" в 2020, 2022, 2023 годах. Всего на счету 23-летней полячки 22 титула WTA в одиночном разряде. В финале мужского турнира "Ролан Гаррос" в воскресенье, 9 июня, силами померятся испанец Карлос Алькарас и немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев. Матч начнётся в 16:00 по Москве.