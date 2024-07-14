Стадион встречал овациями: Больная раком Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона
Тяжелобольная Кейт Миддлтон посетила мужской финал Уимблдона
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сделала перерыв в своём затворничестве и посетила финал теннисного турнира Уимблдон среди мужчин. Стадион стоя аплодисментами приветствовал супругу принца Уильяма, которая борется с онкологическим заболеванием, сообщает телеканал Sky News.
Кейт Миддлтон посетила финал теннисного турнира Уимблдон. Видео © X / Wimbledon
Вместе с Кейт на матч двух финалистов турнира — испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича — пришли смотреть её дочь Шарлотта и сестра Пиппа Миддлтон. Пока принцесса Уэльская находится в Британии, её супруг отправился в Берлин на игру сборной Англии по футболу в финале Евро-2024 против команды Испании.
Напомним, что 42-летняя супруга наследника британского престола в январе перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор Кейт Миддлтон надолго пропала с радаров — все её мероприятия и официальные визиты были отменены. Долгое отсутствие на публике спровоцировало волну слухов, из-за чего принцесса Уэльская вынужденно записала видеообращение, в котором заявила, что борется с онкологией. В июне она вновь вышла на связь и известила поклонников об успешности лечения. Также Миддлтон рассказала, что планирует присутствовать летом на нескольких мероприятиях. Первым из них стал военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании.
Кадр из видео X / Wimbledon