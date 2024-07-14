Стадион встречал овациями: Больная раком Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона

Вместе с Кейт на матч двух финалистов турнира — испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича — пришли смотреть её дочь Шарлотта и сестра Пиппа Миддлтон. Пока принцесса Уэльская находится в Британии, её супруг отправился в Берлин на игру сборной Англии по футболу в финале Евро-2024 против команды Испании.

Напомним, что 42-летняя супруга наследника британского престола в январе перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор Кейт Миддлтон надолго пропала с радаров — все её мероприятия и официальные визиты были отменены. Долгое отсутствие на публике спровоцировало волну слухов, из-за чего принцесса Уэльская вынужденно записала видеообращение, в котором заявила, что борется с онкологией. В июне она вновь вышла на связь и известила поклонников об успешности лечения. Также Миддлтон рассказала, что планирует присутствовать летом на нескольких мероприятиях. Первым из них стал военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании.