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14 июля, 14:28

Стадион встречал овациями: Больная раком Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона

Тяжелобольная Кейт Миддлтон посетила мужской финал Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сделала перерыв в своём затворничестве и посетила финал теннисного турнира Уимблдон среди мужчин. Стадион стоя аплодисментами приветствовал супругу принца Уильяма, которая борется с онкологическим заболеванием, сообщает телеканал Sky News.

Кейт Миддлтон посетила финал теннисного турнира Уимблдон. Видео © X / Wimbledon

Вместе с Кейт на матч двух финалистов турнира — испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича — пришли смотреть её дочь Шарлотта и сестра Пиппа Миддлтон. Пока принцесса Уэльская находится в Британии, её супруг отправился в Берлин на игру сборной Англии по футболу в финале Евро-2024 против команды Испании.

Напомним, что 42-летняя супруга наследника британского престола в январе перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор Кейт Миддлтон надолго пропала с радаров — все её мероприятия и официальные визиты были отменены. Долгое отсутствие на публике спровоцировало волну слухов, из-за чего принцесса Уэльская вынужденно записала видеообращение, в котором заявила, что борется с онкологией. В июне она вновь вышла на связь и известила поклонников об успешности лечения. Также Миддлтон рассказала, что планирует присутствовать летом на нескольких мероприятиях. Первым из них стал военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании.

У Кейт Миддлтон рак: Что сегодня известно про медленно умирающую принцессу Уэльскую
У Кейт Миддлтон рак: Что сегодня известно про медленно умирающую принцессу Уэльскую
Обложка ©

Кадр из видео X / Wimbledon

Наталья Исакова
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