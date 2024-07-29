Последняя российская теннисистка вылетела с женской одиночки на Олимпиаде

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла из второго круга одиночного турнира на Олимпийских игр‑2024 в Париже. Девушка не смогла победить 52-ю ракетку мира Сиюй Ван.

Всего теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Российская спортсменка проиграла сопернице в двух сетах — 3:6, 1:6. Тем самым, Китаянка смогла выйти в 1/8 финала. Там она сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Таким образом, российских теннисисток больше не осталось в женском одиночном разряде на Олимпиаде.