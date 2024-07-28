Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела с Олимпиады Россиянка Мирра Андреева не вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира 28 июля, 16:02 Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / ЕРА

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла обыграть спортсменку из Польши Магду Линетт в матче первого круга олимпийского турнира в Париже. Полька уверенно обошла россиянку, завершив игру со счётом 6:3, 6:4. Таким образом, наша теннисистка вылетает с Игр.

Сейчас 17-летняя Андреева находится на 32-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Пока что её лучшим достижением стал выход в полуфинал на турнире Большого шлема. Что касается Линетт, то в свои 32 года она является 48-й ракеткой мира, дважды одержав победу на соревнованиях WTA. После победы над россиянкой её ждёт встреча на корте с итальянкой Жасмин Паолини.

Напомним, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Они продлятся до 11 августа. В них примут участие только 15 спортсменов из России, все они будут выступать в нейтральном статусе. В частности в Париж отправились трое российских теннисистов и четыре теннисистки.

Авторы Татьяна Миссуми