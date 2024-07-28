Российская теннисистка Шнайдер одолела Коччаретто вышла во второй круг Олимпиады
Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российская теннисистка Диана Шнайдер, выступающая в нейтральном статусе, победила итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг Олимпийских игр в Париже. Атлетки провели два сета, они завершились со счётом 6:2, 7:5.
Игра продлилась 1 час 32 минуты. Следующей соперницей нашей соотечественницы станет китаянка Ван Сиюй.
Ранее россиянка Мирра Андреева получила свой первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Это произошло после победы над Элиной Аванесян. Игра закончилась со счётом 5:7, 7:5, 4:0.