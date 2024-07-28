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28 июля, 12:40

Российская теннисистка Шнайдер одолела Коччаретто вышла во второй круг Олимпиады

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российская теннисистка Диана Шнайдер, выступающая в нейтральном статусе, победила итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг Олимпийских игр в Париже. Атлетки провели два сета, они завершились со счётом 6:2, 7:5.

Игра продлилась 1 час 32 минуты. Следующей соперницей нашей соотечественницы станет китаянка Ван Сиюй.

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Ранее россиянка Мирра Андреева получила свой первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Это произошло после победы над Элиной Аванесян. Игра закончилась со счётом 5:7, 7:5, 4:0.

Матвей Константинов
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