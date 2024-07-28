Российская теннисистка Шнайдер одолела Коччаретто вышла во второй круг Олимпиады

Российская теннисистка Диана Шнайдер, выступающая в нейтральном статусе, победила итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг Олимпийских игр в Париже. Атлетки провели два сета, они завершились со счётом 6:2, 7:5.