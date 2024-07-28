Оргкомитет Олимпиады сквозь зубы извинился за пародию на "Тайную вечерю"

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам извинилась за некоторые сцены, которые показали во время церемонии открытия Игр. В частности, представительница принесла извинения людям, чьи чувства были задеты также и из-за пародии на "Тайную вечерю".

"Безусловно, не было никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения", — сказала она на брифинге.