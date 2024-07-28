Оргкомитет Олимпиады сквозь зубы извинился за пародию на "Тайную вечерю"
Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам извинилась за некоторые сцены, которые показали во время церемонии открытия Игр. В частности, представительница принесла извинения людям, чьи чувства были задеты также и из-за пародии на "Тайную вечерю".
"Безусловно, не было никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения", — сказала она на брифинге.
Напомним, что в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. На ней трансвеститы и представители ЛГБТ* представили сцену последней трапезы Христа и его учеников. Апогеем стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Х / Chesschick01