Перевёрнутый флаг, трансвеститы и шабаш: Как прошла церемония открытия Олимпийских игр в Париже

В Париже состоялось открытие XXXIII летних Олимпийских игр, которое впервые прошло в виде речного парада в самом центре французской столицы. Несмотря на долгую подготовку и ажиотаж, церемонию уже назвали худшей в истории.

Команда сборной Франции плывёт по Сене и приветствует зрителей. Фото © X / Olympics

Вместо традиционного парада на стадионе власти решили сделать так называемой декорацией сам город: по реке Сене от Аустерлицкого моста до дворца Трокадеро напротив Эйфелевой башни проплыли почти 100 лодок с 10 500 атлетами.

Церемония открытия Игр в виде речного парада в Париже. Фото © X / Olympics

Развлекали гостей Леди Гага, Селин Дион, группа Gojira и другие знаменитости. Вошёл в историю и рэпер Снуп Догг, который в этом году стал факелоносцем Игр. Внёс свои коррективы дождь, который внезапно полил в самый разгар мероприятия.

Смертельно больная Селин Дион, превозмогая боль, спела на Олимпиаде. Фото © X / Olympics

На этот раз организаторы додумались поиздеваться над христианскими святынями. Так, они изобразили роспись "Тайная вечеря", на которой представлена сцена последней трапезы Христа со своими учениками. Демонстрировали картину на церемонии трансвеститы и представители ЛГБТ* в откровенных нарядах, что выглядело как ведьминский шабаш. Кстати, была показана и королева Мария-Антуанетта — обезглавленная и в красном платье.

Для гостей пела и Леди Гага. Фото © X / Olympics

Олимпийские игры в Париже объявил открытыми французский лидер Эмманюэль Макрон, после чего факел с огнём вынес чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Франции по футболу, главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан. Он передал его олимпийскому чемпиону, обладателю 92 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов испанцу Рафаэлю Надалю, который затем перешёл к победительнице 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде американке Серене Уильямс. Затем его пронесли другие спортсмены.

Зинедин Зидан передаёт факел Рафаэлю Надалю. Фото © X / Olympics

Стоит заметить, что без конфузов на церемонии не обошлось. Так, олимпийский флаг у Эйфелевой башни повесили на флагшток в перевёрнутом виде, а часть гостей разошлась с улиц ещё в самом начале. Дело в том, что на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость, а открытые после начала ливня зонты только усугубили ситуацию.

Олимпийский флаг у Эйфелевой башни повесили на флагшток в перевёрнутом виде. Видео © X / foraggio

Многие интернет-пользователи назвали данную церемонию худшей в истории. Комментируя трансвеститов на открытии, один из них заявил, что именно так будут выглядеть Игры в будущем. Другой подчеркнул, что придумать "такое" могли только больные люди, а всё происходящее выглядит отвратительным.