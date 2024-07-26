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26 июля, 20:28

Церемонией открытия ОИ наслаждаются крысы и бомжи, оккупировавшие улицы Парижа

Бездомные оккупировали центральные улицы Парижа во время церемонии открытия Игр

За церемонией открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже наблюдали не только зрители по всему миру, но также крысы и бомжи, которые улеглись на центральных улицах города. Соответствующие видео появились в соцсети X.

Крысы и бомжи на парижских улицах во время церемонии открытия Олимпийских игр. Видео © X / icem2 / lvtheshit

На опубликованных кадрах видно, что на улицах по-хозяйски ползают грызуны, к которым парижане уже привыкли. На центральных улицах французской столицы по соседству с крысами расположились бездомные, которые требовали не выгонять их из города и предоставить хотя бы коммунальное жильё. Напомним, что власти хотели выселить их из города перед Олимпиадой.

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Сейчас в Париже проходит церемония открытия XXXIII Олимпийских летних игр. Всего во время соревнований, которые продлятся до 11 августа, разыграют 329 комплектов наград. Главным режиссёром шоу выступил известный французский драматург Томас Джолли. Хедлайнерами церемонии стали Селин Дион и Леди Гага, они исполнили песню La Vie en rose ("Жизнь в розовом цвете"), ставшую визитной карточкой легендарной французской певицы Эдит Пиаф.

Обложка ©

X / icem2 / lvtheshit

Оксана Попова
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