Церемонией открытия ОИ наслаждаются крысы и бомжи, оккупировавшие улицы Парижа

За церемонией открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже наблюдали не только зрители по всему миру, но также крысы и бомжи, которые улеглись на центральных улицах города. Соответствующие видео появились в соцсети X.

Крысы и бомжи на парижских улицах во время церемонии открытия Олимпийских игр. Видео © X / icem2 / lvtheshit

На опубликованных кадрах видно, что на улицах по-хозяйски ползают грызуны, к которым парижане уже привыкли. На центральных улицах французской столицы по соседству с крысами расположились бездомные, которые требовали не выгонять их из города и предоставить хотя бы коммунальное жильё. Напомним, что власти хотели выселить их из города перед Олимпиадой.