Голый "смурфик" и трансвеститы изобразили апостолов из "Тайной вечери" на открытии Игр

Организаторы открытия Олимпийских игр в Париже поиздевались над верующими и представили извращённую версию сцены последней трапезы Христа со своими учениками. В качестве главных героев выступили трансвеститы и представители ЛГБТ*, которые изображали 12 апостолов.

Трансвеститы и представители сексуальных меньшинств расположились за длинным столом, подобным тому, который изобразил в своей росписи художник Леонардо да Винчи. Представляющие апостолов люди были практически полуголыми, у каждого был откровенный наряд, едва прикрывающий интимные места. Украшал их лица яркий макияж, благодаря которому было невозможно установить их реальный пол. Вместе с ними за столом была девочка, которой на вид приблизительно 10–12 лет.

Изюминкой этой сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина с эрекцией, выкрашенный в голубой цвет. Кого он изображал, остаётся только догадываться, но отдалённо он напоминал персонажа из мультфильма "Смурфики".

Также на церемонии выступила бородатая женщина, которая танцевала под дождём откровенные танцы, демонстрируя все свои прелести. Кроме того, гостей "порадовали" Марии-Антуанетты, которые держали свои отрубленные говорящие головы в руках.

Напомним, что в Париже состоялось открытие XXXIII летних Олимпийских игр, которое впервые прошло в виде речного парада в самом центре французской столицы. За мероприятием наблюдали не только зрители по всему миру, но также крысы и бомжи, которые улеглись на центральных улицах города. Подробнее об открытии Игр — в материале Life.ru.