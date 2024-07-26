Первый спортсмен попался на допинге на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде в Париже дисквалифицировали первого спортсмена за допинг. Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), им стал 28-летний иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен. Накануне он сдал положительную допинг-пробу на анаболические стероиды.

По данным ITA, в организме спортсмена были обнаружены следы стероида запрещённых метандиенона и болденона. Иракский дзюдоист в понедельник, 30 июля, должен был соревноваться в категории до 81 кг. Первый поединок у него был запланирован против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.