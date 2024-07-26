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26 июля, 17:31

Первый спортсмен попался на допинге на Олимпиаде в Париже

Иракский дзюдоист Сехен сдал первую положительную допинг-пробу на Играх в Париже

Саджад Ганим Сехен. Обложка © ijf.org

Саджад Ганим Сехен. Обложка © ijf.org

На Олимпиаде в Париже дисквалифицировали первого спортсмена за допинг. Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), им стал 28-летний иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен. Накануне он сдал положительную допинг-пробу на анаболические стероиды.

По данным ITA, в организме спортсмена были обнаружены следы стероида запрещённых метандиенона и болденона. Иракский дзюдоист в понедельник, 30 июля, должен был соревноваться в категории до 81 кг. Первый поединок у него был запланирован против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.

Напомним, соревнования Олимпиады-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК публиковал список 15 россиян, которые в нейтральном статусе поедут на соревнования. Например, Даниил Медведев и Диана Шнайдер сыграют в теннис, а Тамара Дронова и Алёна Иванченко выступят в велоспорте.

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Наталья Демьянова
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