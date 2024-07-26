Теннисистка Веснина показала форму нейтральных спортсменов на Играх в Париже

Российская теннисистка Елена Веснина показала форму нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. На Играх спортсменка сыграет в парном разряде вместе с 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой. Теннисный турнир начнётся уже завтра, 27 июля, и завершится 4 августа.

"Париж-2024. Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения, как в первый раз", — подписала Веснина снимки из Парижа.

Елена Веснина на Олимпиаде. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vesnushka86

Елене Весниной 37 лет, поэтому её послужной список весьма обширен. Среди её спортивных заслуг: победа в парном турнире на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, серебро на Играх в Токио, победа на Уимблдоне (2017), победа на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014) в женском парном разряде, а также на Открытом чемпионате Австралии (2016). Она 18 раз становилась победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, три раза — в одиночном. В составе национальной сборной Веснина выиграла Кубок Федерации (Кубок Билли Джин Кинг) в 2007 и 2008 годах.